Blauhûs betinkt Siepy Hylkema

Yn Greonterp hearske yn 1943 diftery. By de Hylkema’s waard lytse Siepy, krekt as ien fan de jonges, siik. Op in nacht moast de dokter komme, mar troch de oarloch mocht dy fan de besetter yn de ynstelde ferbeane tiid, de dyk net oer. Siepy is doe stoarn, noch mar 10 moanne âld. Se is begroeven op it bernetsjerkhôf fan Blauhús. It ferstjerren fan Siepy stiet, mei de deadebetinking fan freed 4 maaie yn Blauhús, sintraal en symboal foar alle bern dy’t troch oarlochsomstannichheden stoarn binne.

Der is in stille tocht fan it sintrum nei it tsjerkhôf. Fanfare Blauwhuis spilet koralen. Tine Bonekamp-Hylkema fertelt it relaas fan har suske Siepy. Dan folgje de krânslizzingen fan de gemeente Súdwest-Fryslân en Teatskehûs. Grietsje Bloemsma sprekt út namme fan Doarpsbelang. Feteranen en bern fan de Sint Gregoriusskoalle lizze blommen.

Dit jier debutearret Dominicus Altena (17) as Last Postblazer. Om krekt 20.00 oere is it twa minuten stil. Oanslutend wurde it Wilhelmus en Frysk Folksliet spile en songen.

De betinking wurdt ôfsletten mei in gedicht troch in jeugdige Blauhúster.