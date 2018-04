Bill Cosby skuldich oan oantaasting Andrea Constand

De Amerikaanske akteur Bill Cosby is skuldich oan it oantaasten fan Andrea Constand. Hy soe de frou yn 2004 in sliepmiddel jûn en dêrnei misbrûkt hawwe. Dat hat in rjochtbanksjuery yn ‘e steat Pennsylvania útmakke.

De no tachtichjierrige Cosby seit dat frou Constand út frije wil it bêd mei him dield hat. Hy wie poerrazend oer de útspraak en hat de sjueryfoarsitter útskeld. Hy sil yn berop gean tsjin ‘e útspraak. Wat de straf wurdt, moat noch útmakke wurde. De rjochter docht dêr oer twa of trije moanne útspraak oer.

Cosby wurdt fan noch fjouwer oare gefallen fan misbrûk beskuldige.