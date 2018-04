Auteursbesite Deepak Chopra en evenemint yn Amsterdam op 24 maaie

Ein maaie ferskynt it nijste boek fan Deepak Chopra & Rudolph Tanzi. Deepak Chopra komt foar syn The Future of Wellbeing-toernee nei Nederlân, foar in konferinsje yn AFAS Live.

In sûne libbensstyl stipet it selsgenêzend fermogen. It klinkt logysk, mar neffens de skriuwers fan it boek binne de resultaten revolúsjonêr. In wichtige pylder fan it selsgenêzend fermogen is it ymmúnsysteem. It ymmúnsysteem beskermet minsken tsjin âlderdomskwalen, (resistinte) baktearjes, epidemyen en skealike miljeu-ynfloeden, en it kin slimme sykten tefoaren komme.

Deepak Chopra en Rudolph Tanzi biede in aksjeplan fan sân dagen, mei alle dagen in oare fokus, om it ymmúnsysteem te fersterkjen.

ISBN 9789021568553 | € 22,50 | Paperback mei flappen | 320 siden | ISBN e-boek 9789021568553 | € 11,99 | Ferskynt 29 maaie 2018

In jûn mei Deepak Chopra op 24 maaie

Deepak Chopra komt op tongersdei 24 maaie nei AFAS Live mei syn The Future of Wellbeing-toernee. Yn de konferinsje jout er antwurd op fragen as ‘Is der in ultime realiteit?’ en ‘Hoe ferbetteret ús bewustwêzen ús folsleine wolwêzen?’ Dêrneist jout er praktyske tips. De konferinsje is basearre op de nijste befinings út sawol de reguliere as de alternative genêskunde.

Deepak Chopra & Rudolph Tanzi

Deepak Chopra is de bekendste deskundige op it mêd fan yntegrale genêskunde. Yn totaal hat Chopra mear as 85 boeken skreaun dy’t oerset binne nei 35 ferskillende talen. Rudolph E. Tanzi is heechlearaar neurology oan Harvard University. Hy isolearre it earste gen fan de sykte fan Alzheimer en ûntduts ferskillende oare genen.