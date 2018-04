Alfde edysje fan de Nacht fan de Filosofy Fryslân grut súkses

De alfde edysje fan de Nacht fan de Filosofy Fryslân sit der wer op. De organisaasje kin dit jier ek weromsjen op in tige slagge en drokbesochte edysje, dy’t diskear foar it earst yn de Blokhúspoarte holden waard.

Sawol it middeis- as it jûnsprogramma levere nijsgjirrige lêzingen en ynspirearjende petearen op mei mear as tweintich tinkers, sprekkers en keunstners, dy’t yn parallelsesjes harren fyzje joegen op it tema Ferbylding oan de macht. Under harren Ger Groot, Marli Huijer, Frank Meester, Jannah Loontjens, Ignaas Devisch, Jan Drost, Jelle de Visser en in protte oaren.