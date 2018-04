Advys: tal grutte bisten yn Easterfardersplassen troch de helte

It tal grutte bisten yn it natuergebiet Eastfardersplassen moat werombrocht wurde ta 1100 bisten oan it begjin fan takom winter. Dat advisearret de ûndersykskommisje dy’t him ûnder lieding fan âld-steatssekretaris Pieter van Geel (CDA) bûgd hat oer de fraach hoe’t de provinsje Flevolân omgean moat mei it natuergebiet en it grut fee. No libje der noch 2260 grutte weidbisten yn it gebiet.

By de keppel heckkij hoecht net yngrypt te wurden, mar it tal konikhynders moat werombrocht wurde troch in part op oare plakken ûnder te bringen. Allinnich by de reaharten moat aktyf yngrepen wurde troch in grut oantal bisten ôf te sjitten, skriuwt de kommisje yn syn advysrapport.

Uteinlik moatte der net mear as 1500 grutte bisten yn de Eastfardersplassen libje. Dêrfan soe njoggentich persint de winter oerlibje kinne moatte sûnder byfuorre te wurden, seit Van Geel. Mei 1500 bisten krije de gerslannen de kâns om har te ferbetterjen en ûntstiet der foldwaande romte foar oare planten en struken. De beweiddruk troch it grut tal weidbisten – foar de winter wiene it der al 5200 – wie fierste heech, konkludearje de ûndersikers.

It natuergebiet yn de Eastfardersplassen, sûnt in goed jier yn hannen fan de provinsje Flevolân, is omstriden. Alle winters beswykt in grut tal grutte bisten troch gebrek oan iten. De ôfrûne winter gie it om sa’n 3000 bisten. Yn de measte gefallen waarden ferswakke bisten ôfsketten, oaren stoaren in natuerlike dea.

De kosten fan de oanpak dy’t it gebiet wer nije dynamyk jaan moat, rûst Van Geel op fyftjin miljoen euro foar ien kear, en dêrnei jierliks sa’n 0,9 miljoen euro. Dêr moatte it Ryk en de provinsje foar opdraaie, is de kommisje fan betinken. Deputearre Steaten fan Flevolân is wiis mei it “ôfwoegen” advys fan de kommisje-Van Geel. GS leit takom moanne in foarstel op tafel oer in nije oanpak fan it behear fan de Eastfardersplassen. Provinsjale Steaten wolle dêr foar it sinmerreses in beslút oer nimme.