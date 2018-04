ABBA nei 35 jier wer byinoar

Nei 35 jier komt ABBA wer byinoar. De Sweedske band bringt twa nije nûmers út. Ien fan de nûmers hat de titel ‘I still have faith in you’. De band sil ek wer optrede, net liiflik, mar as hologram yn in digitaal eksperimint fan de Britske produsint Simon Fuller. De ABBA-hologrammen sille der útsjen as de bandleden yn de jierren santich. De audio fan harren Australyske toernee út 1977 wurdt brûkt, yn kombinaasje mei in liveband. De BBC stjoert de produksje fan de Amerikaanske stjoerder NBC yn desimber út.

Yn de jierren santich wie ABBA wrâldwiid tige populêr. ABBA ûntstie yn 1971 yn Stockholm. De band wûn twa jier letter it Eurofyzjesjongfestival mei ‘Waterloo’. De groep gie nei tsien jier útinoar. Se hiene wrâldhits as ‘Dancing Queen’ en ‘Take a chance on me’.