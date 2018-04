Aant Muldert: Frysk prate en skriuwe

Kollum

Ik praat en skriuw graach Frysk. Dat leit my no ienkear krekt wat better. Dat slagget ornaris wol aardich. Likegoed binne der mominten dat men wer efkes begrypt dat soks net altyd gewoan fûn wurdt. Dêr wol ik it oer ha, om’t my soks koartlyn wer oerkaam.

Sûnt in pear jier ha ik in sit yn in stichtingsbestjoer dat de gewoante hie en hat om Hollânsk te praten. Ik ha, doe’t ik dêryn behelle waard, daliks sein dat ik de Fryske kant it neist bin en graach Frysk prate wol. Dat wie gjin beswier en dat is it noch hieltyd net. No bin ik net sa’n Fries dy’t altyd en allinne mar Frysk prate wol. Dat ik wikselje yn gearkomsten en oerlizzen ús beide talen gauris ôf. Dat doch ik ek om’t ik wol wit dat bestjoerders en meiwurkers net allegearre like Frysktalich en sels net allegearre Friezen binne. Hoe soe ’t ek oars. Der wurdt my gjin strie oerdwers lein en it soe samar sa wêze kinne dat dy stichting dêr krekt wat Frysker troch wurden is. As der al guon binne dy’t opmerkingen meitsje, dan dogge dy dat om my in bytsje te narjen, alteast dat tink ik.

Koartlyn wie ik foar dy stichting op in lanlike gearkomste yn Utert. Dêr stie ik de moarns mei in beker kofje yn ’e hân oan in steantafel te praten mei ien fan de kollega’s. Wy prate altyd Frysk tegearre en dat diene we dêr ek. Oan dyselde steantafel stiene twa oare minsken. De frou dy’t njonken my stie, murk op dat se ús net ferstie. No wiene we net mei dy frou yn petear, mar it is altyd aardich om mear minsken yn petearen te beheljen. Dat ik ûntskuldige my en sei dat ik dy deis fierder yn sokke situaasjes gjin Frysk prate soe. Jimme riede it al. De frou woe doe fan alles oer it Frysk witte. Se ûnderstelde dat we altyd en oeral yn Fryslân wol Frysk prate soene. Doe’t ik sei dat soks net sa wie, woe se witte wannear’t we dan yn Fryslân net Frysk prate kinne. Ik neamde mar gearkomsten as foarbyld dêr’t in Frystalige sprekker noch wolris út de seal wei frege wurdt om Nederlânsk te praten. Dy minsken sizze dan ornaris dat se it Frysk wol wat ferstean kinne, mar dat se de details net misse wolle. De frou begriep dat daliks. Sy fûn dat dy minsken hielendal gelyk hiene. Neffens har wie it logysk dat we dêr rekken holden. Dat antwurd hie ’k wol ferwachte. Ik hie der folslein gjin nocht oan om dêr op dat plak oer dat ûnderwerp fierder te praten, dat ik brocht it ferhaal mei gauwens op wat oars.

Under de bedriuwen troch hie ik noch wol opmurken dat de minsken yn Fryslân eins yn alle gefallen beide talen passyf behearskje moatte soene. Allinne dan kinne we mei-inoar gewoan beide talen brûke. Dan kin in lykweardige situaasje bestean, in situaasje dy’t we no noch altyd net ha. Dan giet it net allinne oer it praten, mar ek oer it skriuwen. Yn Fryslân moatte we allegearre Frysk ferstean en lêze kinne. Party fine dat, mar as we nei de dieden fan ynstânsjes, bestjoeren en regear sjogge, witte we wol dat soks suver hopeleas liket. De stichting dêr’t ik foar op ’en paad wie, fertsjinnet kompliminten. Dat wol.

Oant no ta neat gjin nijs. Sa giet it en dat witte we. Guon fan ús krewearje algeduerigen foar in lykweardiger taalsituaasje. Dat is in heikarwei. Hawar, ik soe dit allegearre net iens opskreaun ha as der tagelyk net wat oars barde. Fan en ta lês ik wolris yn ’e krante dat wy yn Fryslân it rjocht ha om oan ynstânsjes yn Fryslân yn it Frysk brieven te skriuwen en ek it rjocht ha op Fryske antwurden. Ik wit wol, brieven skriuwe, dat dogge we hieltyd minder. Wat lykwols foar brieven jildt, jildt fansels ek foar mailtsjes, WhatsApp’kes en sa fierder. Ik wit ek wol dat wat foar ynstânsjes jildt net foar bedriuwen hoecht te jilden. Dat kin ik noch wol binlikje. Men kin ommers nei winkels en bedriuwen ta gean dêr’t men de dingen gewoan yn de eigen taal regelje kin. Dat is sa. It wurdt lykwols helte lestiger as it om winkels en bedriuwen giet dêr’t net folle fan binne. Ta de saak! Okkerwyks mailde ik mei de NDC oer in advertinsje dy’t ik yn ien fan de NDC-kranten ha woe. Ik hoech grif net út te lizzen dat we foar advertinsjes yn kranten yn Fryslân hast net om de NDC hinne kinne. Sa’n krante/sokke kranten soene moreel holden wurde moatte oan wat foar provinsje en gemeenten jildt. Dat dogge se net en dat hat my bot fernuvere.

No moat ik sizze dat ik hiel faak yn it Frysk mail, mar dat ik dat likegoed ek wer net hielendal konsekwint doch. It hie dus wat tafallichs dat ik yn myn mail oan de NDC it Frysk brûkte. Dat Fryske mailtsje telde ek mar sa’n foech fyftich wurden. Ik moat yn ’t foarste plak sizze dat myn fragen kreas beändere waarden. De man hie my dus goed begrepen. Dêrom fernuvere it my noch mear doe’t ik lies dat er frege tenei net mear it Frysk mar it Nederlânsk te brûken. Foar alle dúdlikens sitearje ik dy sin mar efkes letterlik:

Ik begrijp wat u vraagt, maar ben geen Fries en om onduidelijkheden te voorkomen, verzoek ik u de correspondentie in het Nederlands te doen.

Sokke mailtsjes kin ik net oer. Ik wurd dêr dwers en ferkeard fan en dat wol ik hielendal net. De man moat in antwurd ha en dat kriget er yn it Frysk fansels, dêr is gjin ferwin op. As er it begrypt, kinne we faaks saken dwaan. En oars? Yn ’e Súdwesthoeke ha we der in pear kranten by krigen. Dat binne GrootSneek GrootHeerenveen, en GrootDeFryskeMarren. De nammen allinne al! Sa reitsje ik de moedfearren wol kwyt. Likegoed ha se earst rjocht op in Frysk mailtsje fan my. Se binne warskôge.

De foto’s binne fan Aant Mulder.

Aant Mulder fan Balk hold dit praatsje op sneon 21 april yn syn fêste rubryk Taalferoaring op Radio Spannenburch. Dy stjoert sneons fan 15.00-16.00 it programma ‘Gewoan Frysk’ út. Dat wurdt moandeis fan 9.00-10.00 werhelle.