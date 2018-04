10 finalisten fan Liet 2018 binne bekend

Neidat de faksjuery fan Liet, ûnder foarsitterskip fan Jan Tekstra, twa wike lyn har 15 nominearre kandidaten bekend makke, binne der goed 2000 publyksstimmen ynkommen fia de webside https://liet.frl/. Dy telle foar 25 persint mei.

De 10 finalisten binne:

Albert van der Tuin

Astrid en Else

Berend Riemersma

Days To Imagine

Else

Klaske

Lammy Bruyns & Friends

Sequens

Stonecrobs

Toussaint

Alhoewol’t der gjin aparte publykspriis is, is it fansels wol aardich te witten wa’t dy publyksleavling fan de digitale stimming is: Berend Riemersma

Wat falt der te winnen?

De winner fan Liet 2018 fertsjinnet dielnimming oan Liet International 2018 XXL op woansdei 23 maaie yn Neushoorn en stiet dêrmei op it poadium neist 14 ynternasjonale acts út Europeeske regio’s mei in minderheidstaal.

Alle finalisten krije yn 2018 in optreden oanbean op ien fan de Talent-staazjes fan Friesland Pop. De finalisten sille inoar ek beoardielje en beleanje de bêste finalist fan dit jier mei de Liet 2018 Muzikantepriis.

Nij dit jier is de Tsjêbbe Hettinga tekstpriis. De sjuery hat bysûndere oandacht foar de tekst en sjocht nei de wize wêrop’t it Frysk of ien fan de Fryske streektalen brûkt is. Mei de bern fan Hettinga is troch Liet it plan ûntwikkele om dichters en songwriters inoar ynspirearje te litten. Nei twa suksesfolle eksperiminten yn 2017 en begjin 2018, dêr’t nije Fryske nûmers by ûntstien binne, makket boekhannel Van der Velde it mooglik om dy priis fan no ôf út te rikken. De winner fan de tekstpriis, mei in wearde fan tûzen euro, kriget in ynspirearjende reis nei in Europeeske regio mei in minderheidstaal. De tekstpriis sil op in letter momint útrikt wurde yn de boekwinkel fan Van der Velde yn Ljouwert.