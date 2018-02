Zuckerberg: minsken sjogge minder lang op Facebook

Yn de lêste moannen fan ferline jier hawwe minsken yn trochsneed minder tiid trochbrocht op it sosjale netwurk Facebook. Dat makke oprjochter Mark Zuckerberg buorkundich by de presintaasje fan de lêste fearnsjiersifers. Yn totaal rûn it deistich gebrûk mei fyftich miljoen oeren tebek. Zuckerberg konkludearre dat 2017 “in sterk, mar dreech” jier wie foar Facebook.

It weromrinnen fan aktiviteit betsjut net dat it bedriuw minder jild fertsjinnet. Sa siket Facebook hieltyd nei nije plakken om advertinsjes te ferkeapjen, lykas bygelyks yn Instagram of Facebook Messenger. It oantal aktive brûkers dat deistich Facebook besitet, gie mei sa’n fjirtjin persint omheech nei 1,4 miljard yn desimber 2017. Sa’n 2,1 miljard minsken logget alle moannen yn op it sosjale netwurk. Facebook kundige earder al oan dat it de tiidline yngripend feroarje sil, mei as bedoeling dat minsken faker weromkomme en langer hingjen bliuwe.

Microsoft

Tech-gigant Microsoft hat ek fearnsjiersifers publisearre. It bedriuw efter it populêre bestjoeringssysteem Windows moast in ferlies yn ’e boeken skriuwe. Dat komt benammen troch wizige belestingregels yn de Feriene Steaten, wêrtroch’t der foar ien kear 13,8 miljard dollar betelle wurde moast. Dêrfoaroer dogge Microsoft’s tsjinsten yn ’e cloud it goed: de omset fan Azure, Dynamics 365 en Office 365 stigen mei respektivelik 98, 67 en 41 persint.