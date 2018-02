Ynnovatyf konsept helpt starters op de wenningmerk

Toeck b.v. bringt starter en gemeente byinoar: earst genôch ynteresse, dêrnei bougrûn

Starters hawwe it noch altyd dreech op de wenningmerk. Betelbere keapwenten binne krap, foaral nijbouwenten. Toeck b.v., ûntwikkelder fan wenningkonsepten út Drachten, komt starters no yn ‘e mjitte mei in ynnovatyf konsept. “Wa’t siket nei in heechweardige mar betelbere nijbouwente jout op starterswoning.toeck.nl oan wêr’t er wenje wol. Toeck bondelet de oanfragen en giet dêrmei nei de gemeenten om bougrûn los te krijen foar in nijbouplan. Win-win foar wenningsiker en gemeente”, neffens Dennis Heins fan it bedriuw.

It starterskonsept is no beskikber foar Fryslân, Drinte, Grinslân, Oerisel en Flevolân. Heins: “Wy hawwe elke provinsje ferparte yn gebieten mei kânsen foar nijbou. Dy binne oan te klikken en yn noch gjin heale minút kin in kar makke wurde. Binne der genôch oanfragen foar in gebiet, dan geane wy yn petear mei de oangeande gemeente of grûneigener. Wat mear minsken harren kar bekendmeitsje, wat grutter de kâns is op bougrûn.”



Betelbere nijbou yn fjouwer stappen

It starterskonsept bestiet út fjouwer stappen. “It begjint by de wenningsiker dy’t oanjout wêr’t hy of sy wenje wol. Dêrmei snijt it mes oan twa kanten. Oan de iene kant fergruttet de wenningsiker dêrmei de kâns dat der boud wurdt yn de omjouwing dêr’t syn foarkar nei útgiet, oan de oare kant biede wy de gemeente in bewiis fan genôch draachflak foar in nijbouplan”, leit Heins út.

As de bougrûn regele is, beprate wenningsiker en Toeck de persoanlike finansjele mooglikheden en de opsjes foar de wenning. By einbeslút folget de oerienkomst en juridyske oerdracht. “By inoar is it in oersichtlik en flot keapproses. Dat skeelt starters in soad argewaasje. It bouproses is ek flot troch de konseptuele bouwize. Dêrtroch kin de wenningpriis skaplik bliuwe.”

Net bûn

Heins seit mei klam dat de gadingmakkers mei it útsprekken fan foarkar har net bûn hawwe. “It is alhiel frijbliuwend. It iennichste dat wy dogge is harren mei e-mail op ’e híchte hâlde en skilje as der útslútsel is fan de gemeente. Foar fragen kinne minsken altyd by ús terjochte.”

De TIMM-wenning

Toeck b.v. is ûntwikkelder fan ferskillende, populêre wenningkonsepten. Oan it starterskonsept is de TIMM-wenning keppele, dêr’t trije typen fan binne. “De TIMM is in ideale wenning foar starters. Relatyf rom en kompleet oplevere mei in keuken, baaikeamer, beklaaiïng (bygelyks laminaat en gerdinen) en flierferwaarming ûnder. Boppedat foldocht TIMM oan de lêste noarmen en is dus tige enerzjysunich. Dat, yn kombinaasje mei de lege boukosten, makket it in perfekte wenning foar starters.”