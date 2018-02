Yn petear mei de wettersporter op Boat Hollân

Wat fynt de wettersporter fan Fryslân as wettersportprovinsje? Binne der noch winsken? En is bygelyks de ynformaasjefoarsjenning oer de fardjipten wol foldwaande? De provinsje Fryslân wol graach antwurden op dy en oare fragen krije. Dêrom wurde wettersporters útnûge om fan freed 9 oant en mei woansdei 14 febrewaris yn petear te gean op de wettersportbeurs Boat Hollân.

Njonken te harkjen wol de Provinsje ek graach fertelle oer de lêste ûntjouwingen. Deputearre Klaas Kielstra: “Wy geane troch mei ynvestearjen yn it sa gastfrij mooglik ûntfangen de wettersporter, ek op it mêd fan elektrysk farren. Dit jier sette wy útein mei de oanlis fan de tredde electric-only rûte. Wy binne dé wettersportprovinsje fan Nederlân en dat wolle wy bliuwe!”

De besikers fan de wettersportbeurs kinne yn twa kreammen terjochte.

Kream provinsje Fryslân

Fryslân sa gastfrij mooglik meitsje, dat is it stribjen. Dat betsjut bygelyks gjin lange wachttiden foar brêgen en gjin brêgejild. Hoe’t de Provinsje dat oanpakt? Dat wurdt ferteld yn kream 4019 yn ’e Frankenhal. De kream fan rekreaasjeskip De Marrekrite is dêrneist.

Kream ‘Varen doe je samen!’

Yn ’e Friezenhal, kream 5033, stiet ‘Varen doe je samen!’. In inisjatyf fan de Fryslân, Grinslân en Rykswettersteat Noard-Nederlân. Mei-inoar jouwe dy foarljochting oer de feilichheid op it wetter. It Prinses Margrytkanaal wurdt bygelyks in soad brûkt troch beropsfarders. Yn de kream is ynformaasje te krijen oer alternative rûten foar de plezierfeart.