Wynmûnen yn Fryslân kinne enerzjydoelstelling oan

De besteande wynmûnen kinne yn 2020 mei nije wynmûnen 530,5 MegaWatt (MW) oan enerzjy winne. Dat blykt út in ûndersyk nei de libbensdoer fan de wynmûnen yn Fryslân. De ôfspraak mei it Ryk is dat Fryslân it planologysk mooglik makket dat 530,5 MW pleatst wurde kin. Oft it slagget om dat fermogen te realisearjen, hinget ôf fan hoefolle fermogen oft de mûnen hawwe dy’t úteinlik yn de Iselmar komme.

De mûnen yn Fryslân leverje op it stuit 190 MW. It ûndersyk ‘Krimpende Wind’ dat Energiewerkplaats Fryslân útfierde, wiist út dat dêr yn 2020 noch ûngefear 152,5 MW fan oer is. Yn 2025 sil dat tusken 105,8 en 138,3 MW wêze.

Yn it ûndersyk binne de kânsen en bedrigingen foar wynenerzjy besjoen. It yn gebrûk hâlden fan de mûnen hinget ôf fan de beskikberens fan subsydzjes, de elektrisiteitspriis en de ferplichte wer-sertifisearring nei tweitich jier. Neffens it rapport moatte oant 2020 alle 154 turbinen dy’t boud binne foar 2000 (yn totaal 46,5 MW) as tige kwetsber beskôge wurde en giet de krimp nei 2020 noch fierder troch.

Enerzjytransysje

De Provinsje wol bydrage oan de enerzjytransysje en slút dêrmei oan op en draacht by oan nasjonale, Europeeske en wrâldwide ôfspraken. De ynset fan de Provinsje bestiet út it besparjen fan enerzjy en it winnen fan duorsume enerzjy. Yn Fryslân binne op it stuit de tariedingen fan twa wynparken geande: Wynpark Fryslân yn de Iselmar (316 MW) en Nij Hiddum-Houw by de Kop fan de Ofslútdyk (42 MW).

Mear ynformaasje: www.fryslan.frl/energietransitie