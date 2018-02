Wedstryd: skriuw in gedicht oer de Fryske Akademy

Yn it ramt fan Ljouwert-Fryslân 2018 skriuwt de Fryske Akademy in dichtwedstriid út. De gedichten meie gean oer de Fryske Akademy, oer de meiwurkers, wittenskippers of útstrieling dêrfan, oer wat de Fryske Akademy docht, it gebou, de tún, of wat ien mar mear betinke kin. Om’t LF2018 ek om Fryslân giet, meie der ek gedichten ynstjoerd wurde dy’t dêroer geane en fansels mei ien en oar ek kombinearre wurde.

De tsien moaiste, aardichste, grappichste gedichten wurde útkeazen troch in sjuery en komme ein maaie yn in tinte yn de binnentún fan de Fryske Akademy te hingjen, as ûnderdiel fan in permaninte útstalling yn de simmer.

Prizen

Yn maart 2018 makket de sjuery in kar út de ynstjoerde gedichten. Der wurdt ien haadpriis útrikt (dinerbon fan 100 euro) en twa twadde prizen (VVV-kadobon fan 50 euro).