Wat wolle de Skotten mei it Gaelic yn tsjerke?

Guon Skotske tsjerkemienskippen freegje om in dûmny dy’t harren eigen taal praat. Op oare plakken sitte Gaelictalige dûmnys dy’t neat mei de taal dogge, om’t net ien fan ‘e tsjerkegongers dy ferstean kin. Soks moat oars, is it betinken fan ‘e Tsjerke fan Skotlân.

The Scots Kirk is de nasjonale tsjerke fan Skotlân. Likernôch 42 persint fan ‘e Skotten makket diel út fan ‘e tsjerke, dy’t ferdield is yn sa’n 1200 gemeenten. Sa’n sechtichtûzen Skotten prate Gaelic, benammen yn it uterste noarden fan Skotlân.

Alle dûmnys fan ‘e Skotske tsjerke krije de kommende trije moanne in fragelist tastjoerd. Dêr kinne hja op oanjaan hokker talen oft hja prate, oft se ferlet hawwe fan kursussen en wat it ferlet fan harren gemeente is. Mei dy gegevens wol de tsjerke besykje om fraach en oanbod byinoar te krijen.

Om it ûndersyk út te fieren hat de tsjerke ûndersiker Steven MacIver ynhierd. Hy hâldt him al tsien jier dwaande mei it fersterkjen fan it plak fan it Gaelic. Hy seit: “It noasket my tige dat de tsjerke de wearde ynsjocht fan in taalplan foar it Gaelic en fan it fergrutsjen fan it bewustwêzen, it gebrûk en it betrouwen yn ‘e taal troch dûmnys.”