Waarpraatsje: winter mar oerdei boppe nul

DE JOUWER – Nei in poerbêst wykein sil it yn ’e nije wike hieltyd kâlder wurde. Allinne moandei is der fan winterwaar noch net echt sprake.

Sneintejûn en yn ’e nacht fan snein op moandei is it earst noch helder. Letter rekket de loft berûn en kin it wat reine. Wat winterske delslach is ek net hielendal útsletten. De wyn komt út it suden en is swak oant matich. De temperatuer leit earst boppe of krekt ûnder it friespunt, mar rint yn ’e rin fan de nacht wat op.

Moandei is de loft meastentiids berûn en kin der letter op ’e dei wat rein falle. De matige wyn komt út it suden. It wurdt fiif graden. Yn de nacht fan moandei op tiisdei leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Tiisdei is de loft berûn, mar de sinne sil grif ek te sjen wêze. Der is in lytse kâns op wat delslach. De wyn giet nei it easten en is matich. It wurdt fjouwer graden.

Nei tiisdei bliuwt it drûch, komt der sa njonkelytsen wer mear sinne en sil it yn de nacht licht, miskien wol matich frieze. Oerdei komt de temperatuer boppe nul. De ferwachting foar de lange termyn is tige spannend (miskien noch folle kâlder) mar wol ûnwis.

Jan Brinksma