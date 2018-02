Waarpraatsje: winter kommendewei

DE JOUWER – Nei in wike mei ritich en myld waar sil it waar fan snein ôf feroarje. It wurdt winter mei froast yn ’e nacht en iere moarntiid.

Yn ’e nacht fan freed op sneon kin it al in graadsje frieze en stiet der in swakke wyn út rjochtingen tusken west en noard. Op guon plakken soe it wat dampich wurde kinne. Sneon is de loft berûn, mar sille we de sinne sa út en troch ek sjen. Der falle wat winterske buien en de wyn is swak oant matich en komt út ferskate rjochtingen, letter út it noarden oant noardeasten. It wurdt fjouwer graden.

Yn ’e nacht fan sneon op snein sil it in pear graden frieze en snein oerdei leit de temperatuer krekt boppe it friespunt. It bliuwt drûch, mar de loft is meastentiids wol berûn. De wyn is swak oant matich en komt út it noardeasten.

Nei it wykein wurdt it noch wat kâlder mei lichte oant matige froast yn ’e nacht. Oerdei leit de temperatuer om it friespunt hinne. In soad delslach wurdt net ferwachte.

Warskôging

It kin dit wykein op guon plakken glêd wurde troch wat winterske delslach of befriezing fan wiete diken.

Jan Brinksma