Waarpraatsje: wif winterwaar

DE JOUWER – Wy krije in kâlde wike, mar it winterske waar is wif. In krêftige perioade mei froast sit der net yn.

Yn de nacht fan snein op moandei sil it noch net folle frieze. De temperatuer komt op syn heechst krekt ûnder it friespunt. De loft is meastentiids berûn en der soe in lyts bytsje snie falle kinne. De wyn is noardeast en swak oant matich. Moandei is de loft ek berûn, mar sille we de sinne sa út en troch ek sjen. De eastewyn is meast matich. It bliuwt drûch en it wurdt trije graden. Yn de nacht fan moandei op tiisdei sil it licht frieze. De temperatuer komt dan tusken de -1 en -4 graden te lizzen.

Tiisdei bliuwt it drûch en lit de sinne him goed sjen. De noardeastewyn is swak oant matich en de temperatuer komt krekt boppe it friespunt út.

Nei tiisdei bliuwt it kâld mei yn ’e nacht meast lichte froast. Oerdei leit de temperatuer in pear graden boppe it friespunt.

Jan Brinksma