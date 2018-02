Waarpraatsje: takomme wike fûleinich winterwaar?

DE JOUWER – Der komme hieltyd mear oanwizingen dat der de kommende wike wintersk waar kommendewei is. It is noch fier fuort, mar de kâns op let winterwaar nimt mei de dei ta.

Freed wie de loft foar in part berûn, mar de sinne liet him sa út en troch ek sjen. Fan freed op sneon sil it in bytsje frieze en kin it op guon plakken wat dampich wurde.

Sneon oerdei is de loft earst berûn, mar geandewei sil de sinne hieltyd mear te sjen wêze. De eastewyn is swak en it wurdt seis graden. It bliuwt drûch. Yn ’e nacht fan sneon op snein friest it ek in pear graden.

Snein is de loft foar in part berûn en kin der in bui falle. De sinne is sa út en troch ek te sjen. De wyn komt út it súden en is swak oant matich. It wurdt op ’e nij seis graden.

Takomme wike wurdt it tige spannend. It wurdt, nei alle gedachten, hieltyd kâlder, mar wy moatte noch in slach om ’e earmtakke hâlde.

Jan Brinksma