Waarpraatsje: kwakkelich waar

DE JOUWER – Wy hawwe in kâlde wike efter de rêch, mar it wol net rjocht slagje mei de winter. De kommende dagen sille kwakkelich ferrinne.

Op freed is de loft berûn en kin der in bytsje snie falle. Freedtejûn kin it op guon plakken wat dampich wurde. It wurdt oerdei in graad as trije, mar foar it gefoel is it in stik kâlder. De wyn komt út it suden en is meast matich. Yn de nacht fan freed op sneon leit de temperatuer om it friespunt hinne. De wyn komt it út it suden en is swak.

Sneon is de loft berûn, mar de sinne is sa út en troch ek te sjen. It bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. It wurdt fjouwer graden.

Snein is der kâns op winterske delslach, mar der is sa út en troch ek in glimp fan de sinne te sjen. De westewyn is matich oant frij krêftich. It wurdt fiif graden.

Nei it wykein bliuwt it earst kwakkelich waar.

Warskôging: freed oerdei kin it glêd wurde troch wat snie. Yn de jûn en iere moarntiid kin it glêd wurde troch befriezing fan wiete diken. Fan sneon op snein kin it op guon plakken ek glêd wêze.

Jan Brinksma