Waarpraatsje: efkes winter

DE JOUWER – Wy belibje in kâlde wike, mar in echte froastperioade sit der net yn.

De nacht fan tiisdei op woansdei sil kâld ferrinne. Mei -4 oant -7 friest it folút. It is helder en der stiet hast gjin wyn.

Woansdei sil de sinne op ’e nij hast de hiele dei skine. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit krekt boppe it friespunt. Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei sil it ek noch flink frieze. Oerdei is de loft wat mear berûn en waait der in swakke sudewyn. It wurdt in graad as fjouwer.

Nei tongersdei wurdt it stadichoan minder kâld en nimt de kâns op (winterske) delslach ta.

Jan Brinksma