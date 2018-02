Ut ‘Roman fan in Dokter’ (3)

It Ljocht fan in Stjer

Underweis, as Maria en Jozef yn Betlehem oankommen binne, brekt har wetter. Yn ’e herberch is gjin plak dat se giet op ’e krêbe yn ’e skuorre lizzen en dêr komt Jezus op ’e wrâld. Sa is it berntsje syn earste ferbliuwplak in plak dêr’t bisten komme om te iten en te drinken en nije krêften op te dwaan. En der komt fuort oanrin fan skiep en har hoeders en in okse en in ezel.

Trije wize keningen krije de geast en sjogge in grut ljocht oan ’e himel. Dat sette se nei en sa komme se by it fleurich selskip yn ’e skuorre. De keningen bûge foar it bern en biede kostberheden oan dy’t se meinommen hawwe: mirre, wijreek en in gouden kroan, opkreaze mei roazen, fan in keninkryk dat net fan dizze wrâld is. Dêrnei geane de keningen werom om har eigen folken te hoedzjen en te noedzjen oant de folken ien wurde sille ynús Heit dy’t yn ’e Uneinichheid is.