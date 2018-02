Ut ‘Roman fan in dokter’ (1)

Understeand ferhaal is oernommen út it manuskript fan it boek Roman fan in dokter fan Eric Hoekstra, dat yn ’e rin fan de maitiid útkomme sil. It boek is feitlik in modernisearring fan de fjouwer evangeeljes, mar dan as ien trochrinnend ferhaal (in saneamd diatessaron ‘ien út fjouwer’). De bedoeling is dat de kommende tiid geregeld sokke fragminten as foarpublikaasje op It Nijs te lêzen wêze sille.

In goed minske

Nicodemus hat trije learlingen. De earste freget oan Nicodemus:

“Wa of wat is God?”

Nicodemus jout as antwurd:

“Hy is it Goede en Hy is de Goede. Wy minsken kinne allinnich in sinfolle relaasje hawwe mei wat libben is. Dêrom is God foar ús De Goede. As God foar ús de Goede is, dan kin Hy yn ús wurksum wêze. Hy is ús Heit.”

De twadde learling freget: “Wa is Jezus Kristus?”

Nicodemus jout as antwurd:

“Jezus Kristus is it gewisse, de kennis fan wat goed en ferkeard is. Hy is it fertrouwen yn meiminsklikheid. Hy is de wil ta it Goede. Hy is de Soan fan God. Hy is it fûnemint dat yn ús allegearre oanwêzich is. Op dat fûnemint kinne wy in sinfolle relaasje mei Him oangean as mei in freon. Dan kin Hy nei ús harkje en wat werom sizze. Wy hawwe wa’t wy leaf hawwe yn ús talitten en prate mei har en harkje nei har, ek at se net liiflik oanwêzich binne. Lit Jezus Kristus ta as freon, as beminde, as liedsman, as meiminske.”

De tredde learling freget:

“Wat is de Hillige Geast?”

Nicodemus jout as antwurd:

“As wy freonskip slute mei Jezus Kristus en Him as liedsman erkenne, dan folgje wy Him nei op syn Wei. Hy is dan wurksum yn ús geast, yn ús libben, yn wat wy dogge en wat ús oerkomt. Dy wurksumens neame wy de Hillige Geast. De Hillige Geast is Jezus Kristus yn syn ferskining oan ús as treaster en helper.”

Wolst in goed minske wêze of net?

Ast in goed minske wêze wolst,

bist in freon fan God

want God is it Goede.

Hy is de heit fan it Goede,

do bist it bern fan it Goede.

Sa bisto net allinnich.

Do kinst it Goede op ‘e wrâld sette

asto it bern fan it Goede wêze wolst.

Eric Hoekstra is taalkundige.