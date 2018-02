Trije deaden by helikopterûngelok by Grand Canyon

By in helikopterûngelok yn de omkrite fan de Grand Canyon binne trije minsken om it libben kaam. Fjouwer oaren rekken ferwûne. Yn de helikopter sieten in piloat en seis toeristen. Hja makken in flecht boppe it natuergebiet yn de Amerikaanske stêd Arizona, doe’t de helikopter delstoarte. De oarsaak fan it ûngelok wurdt noch ûndersocht.

Troch hurde wynpûsters duorre it in skoft foar’t de ferwûne minsken mei traumahelikopters nei it sikehûs flein wurde koene. Oer de nasjonaliteiten fan de slachtoffers is noch neat bekend.