Top 3 Bêste Spirituele Boek 2018 bekend

Der is mear as 15.000 kear stimd op de nominearre boeken foar de ferkiezing fan it Bêste Spirituele Boek 2018. It grutste part fan de stimmen fan it publyk gie nei Rebible fan Inez van Oord, Steeds leuker fan Jelle Hermus, beide fan Kosmos útjouwers, en Gewoon god fan Philip Troost, útjûn troch Kok. Op 11 febrewaris wurdt de winner fan it Bêste Spirituele Boek 2018 bekendmakke yn it KRO-NCRV telefyzjeprogramma Jacobine op zondag om 17.10 oere op NPO2.

Steeds leuker fan Jelle Hermus giet oer it mei hieltyd minder muoite nofliker meitsjen fan jins libben. Want einleas wrotte is bêst, mar op ’e bank sitte mei in goed boek, in kop tee en in glim op it antlit is ek noflik. Jelle is bekend fan syn súksesfolle platfoarm soChicken.nl. It boek kaam by ferskining fuortdaliks op plak 2 yn de Bestseller Top 60.

Inez van Oord sjocht yn Rebible op in nije manier nei de ferhalen dy’t yn ’e Bibel ferteld wurde. Want wat hawwe dy oerâlde ferhalen ús no noch te sizzen? Inez freget it har broer Jos, teolooch. Dit boek is it ferslach fan har syktocht nei de fergetten ferhalen, dy’t tenei op in oare manier ynspirearje. Inez van Oord wûn earder de titel Bêste Spirituele Boek 2016 mei Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan?

Op in prikeljende spirituele wize siket Philip Troost yn Gewoon god nei in earlike manier om mei God te libjen en oer him te praten. Hy wol net stykjen bliuwe yn oerspande útspraken oer it leauwe en hoge morele ferwachtingspatroanen. Neffens Philip Troost is leauwen foaral net in saak fan de holle. Pas yn it folle libben mei syn deistige hannelings kriget men kontakt mei de enerzjy fan God. Philip Troost (1959) wurket yn in praktyk foar psychoterapy en pastoraat.