Tink fannacht en moandeitemoarn om ‘e glêdens

Wa’t sneintenacht of moandeitemoarn de dyk op giet, moat om ‘e glêdens tinke. It KNMI hat foar alle Nederlânske provinsje koade giel ôfjûn. Benammen yn ‘e moarnsspits is it saak en wês foarsichtich. Rykswettersteat jout automobilisten de rie om ekstra ôfstân te hâlden en stadich te riden. Foar Fryslân, Grinslân, Drinte en Oerisel jilde de warskôgings moandei de hiele dei. Foar oare provinsjes wurdt ferwachte dat de glêdens by de dei lâns ôfnimt.

Mear ynformaasje is te finen op it webstee fan it KNMI.