Temperatuerrekôrs litte klimaatopwaarming sjen

Ferline wike woansdei is der wer in deitemperatuerrekôr brutsen: mei 14,4 °C hie it sûnt 1901 noch nea sa waarm west. It âlde deirekôr út 1960 waard dêrmei ferpolvere want dat stie op 12,1 °C. Der is wol krityk op al dy drokte om deirekôrs. Troch de ritigens fan it waar seit sa’n deirekôr ommers net safolle. Op Flylân wie it lykwols mei 12,2 °C de waarmste jannewarisdei ea en dat seit al wer wat mear. Mar hoe’t dy deirekôrs yn it ljocht fan in opwaarmjend klimaat besjoen wurde moatte, hat it KNMI útsocht.

Yn it begjin fan in mjitreeks falle der al gau rekôrs, om’t de kâns no ien kear grut is dat men heger of leger útkomst as it lytse tal earder metten data; mar neigeraden langer trochmetten wurdt, wurdt de kâns op rekôrs lytser, as it klimaat teminsten gelyk bliuwt. De grize line yn ûndersteande grafiken jout dat wer. Yn in wrâld sûnder klimaatferoaring is it tal hjitte- en kjeldrekôrs yn lykwicht. Yn it begjin fan de foarrige iuw holden de wurklik metten rekôrs harren goed oan dat teoretyske ferrin (sjoch figuer lofts). Skommelings dêromhinne ha te krijen mei de ritigens fan it waar. Mar yn dizze iuw wike de rekôrs o sa ôf fan it teoretyske ferrin sûnder klimaaferoaring (sjoch rjochter figuer). Sûnt 2000 ha der wol 149 hjitterekôrs west foar mar 14 kjeldrekôrs oer. Sûnder klimaatferoaring hienen dat der teoretysk 58 fan elts wêze moatten (sjoch ûnderste figuer). Dat, út de temperatuerrekôrs is de klimaatopwaarming dúdlik ôf te lêzen.