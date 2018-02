Te gefoelich: Trump keart iepenbiermakking memo op

In memo fan ‘e Demokratyske partij mei net iepenbier makke wurde, om’t der “in stikmennich geheime en benammen gefoelige passaazjes” yn stean soene. Dat hat de Amerikaanske presidint Donald Trump besletten. Trump keart dêrmei de útfiering fan in beslút fan it parlemint op. De parlemintêre kommisje foar ynljochtingesaken hie earder krekt ienriedich foar frijjefte fan it dokumint stimd.

De memo is in reaksje fan ‘e Demokratyske partij op in dokumint fan ‘e Republikeinske partij. Dat is al iepenbier makke. It befettet in beskuldiging fan de FBI en it ministearje fan justysje. Dy soene in rjochter beslantere hawwe, sadanich dat er goedsei foar it bespionearjen fan in kampanjemeiwurker fan Trump. De Demokraten wiene fan betinken dat it skriuwen te koart om ‘e hoeke gie, mar wat hja der krekt tsjinyn leine, is net buorkundich makke.

It Amerikaanske iepenbier ministearje ûndersiket oft de kampanjemeiwurkers fan Trump mei de Russen gearspand hawwe soene om de Amerikaanske presidintsferkiezings fan 2016 te beynfloedzjen. Der wurdt ek neigien oft Trump dêr persoanlik by behelle wie. In moanne lyn waard buorkundich dat Trump besocht hat om Robert Mueller, de offisier fan justysje dy’t de saak op ‘e noed hat, dien te jaan.