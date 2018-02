Sven Kramer rydt wrâldrekôr yn testwedstriid

Sven Kramer hat yn Pyeongchang sjen litten dat er yn olympyske foarm is. Hy ried moandeitemoarn in testwedstriid oer 3.000 meter en sette dêrby in tiid fan 3.38,64 op de klokken. Dat is in wrâldrekôr foar in leechlânbaan. De 3.000 meter is foar manlju in net gongber nûmer en wurdt faak brûkt as testôfstân. Kramer hie ek it âlde rekôr al yn hannen: twa jier lyn klokte er yn Thialf op It Hearrenfean in tiid fan 3.38,79.

Kramer hie hielendal net yn ’e gaten dat er in wrâldrekôr riden hie. Dat moast in NOS-ferslachjouwer him fertelle. Kramer wie der fernuvere oer. Jorrit Bergsma sette yn de testraces de twadde tiid del: 3.41,20. Bergsma komt yn de Olympyske Spullen allinnich op de tsien kilometer út. Noch wichtiger as syn tiid wie foar Kramer faaks it feit dat er Ted-Jan Bloemen fersloech yn in streekrjocht duel. De berne Nederlanner dy’t tsjintwurdich foar Kanada útkomt is wrâldrekôrhâlder op ’e fiif en tsien kilometer en op dy ôfstannen ien fan de wichtichste útdagers fan Kramer yn Pyeongchang.

De Noar Sverre Lunde Pedersen, dy’t de lêste wrâldbekerwedstriid oer fiif kilometer wûn yn Erfurt, sette moandei in tiid del fan 3.41,65. Dermei waard er tred. By de froulju teste Marrit Leenstra harsels op de 1.500 meter. Mei 1.55,44 bleau de Friezinne oardel sekonde boppe it baanrekôr.