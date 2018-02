Suster Noard-Koreaanske lieder by Olympyske Spullen yn Súd-Korea

Kim Yo-jong, de suster fan de Noard-Koreaanske lieder Kim Jong-un, is yn Súd-Korea oankaam foar de Olympyske Spullen. Hja wennet út namme fan har broer ûnder oare de iepeningsseremoanje yn Pyeongchang by. It is foar it earst sûnt de Koreaanske Oarloch (1950-1953) dat in lid fan de regearjende Kim-famylje in besite bringt oan Súd-Korea. De komst fan Kim Yo-jong, dy’t jildt as rizende stjer yn de famylje, wie earder fan ’e wike oankundige. Hja arrivearre yn it priveefleantúch fan har broer en sil trije dagen yn it suden ferbliuwe.

Kim Yo-jong sil tegearre mei it njoggentichjierrige Koreaanske steatshaad Kim Yong-nam, dy’t ek by de iepeningsseremoanje is, sneon de Súd-Koreaanske presidint Moon Jae-in moetsje yn it presidinsjeel paleis. De Olympyske Winterspullen yn Pyeongchang binne troch beide lannen oangrypt as in mooglikheid om de diplomatike betrekkings te ferbetterjen.

De Amerikaanske fise-presidint Pence, dy’t ek by de Spullen oanwêzich is, sei in moeting mei de Noard-Koreaanske delegaasje net út te sluten. Noard-Korea liet witte net de yntinsje te hawwen om mei de Feriene Steaten om tafel te gean. De FS hat Noard-Korea fiergeande sanksjes oplein fanwege it nukleêre programma fan it lân.