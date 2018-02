Stoomkursus Frysk

Minsken dy’t har frjemd yn Fryslân fiele omdat se de taal net goed ferstean kinne en Frysktalige berjochten net lêze kinne, kinne fan moandei 19 oant en mei freed 23 maart terjochte op de Folkshegeskoalle op Skylge. Nei in stoomkursus fan in midwike hawwe se al safolle Frysk opdien dat se oer in aardige wurkskat beskikke, Frysk praten ferstean kinne en printe Frysk lêze kinne.

As it flot giet en der is tiid oer, dan wurdt ek al in begjin makke mei it Frysk praten. Oerdeis wurdt ek tiid útlutsen om de dunen yn en it strân op om te genietsjen fan de Skylger natuer.

Alle ynformaasje is te krijen by de Afûk yn Ljouwert, www.afuk.nl.