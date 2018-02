Stipe foar ôfskaffing holledoekplicht groeit yn Iran

It Iraanske regear sit yn noed oer de tanimmende protesten tsjin de ferplichting foar famkes en froulju om in holledoek te dragen. Dat stiet yn in rapport fan it kantoar fan de Iraanske presidint, berjochtet it Iraanske steatsparseburo ISNA. De measte Iraniërs wolle fan dy plicht ôf, stiet yn it ferslach. Froulju en famkes âlder as njoggen jier meie harren yn it strang Islamityske lân net sûnder holledoek of lange, rom sittende mantel op strjitte sjen litte. Wa’t dat wol docht, kin lêst ferwachtsje fan de Iraanske religieuze plysje.

Dochs hawwe sûnt desimber ferskate froulju út protest yn it iepenbier harren holledoek ôfdien. Op sosjale media ferskynden bylden fan froulju dy’t mei harren holledoek oan in stôk swijend oan ’e kant fan de dyk stean. Hoewol’t sa’n tritich froulju oppakt binne, hat yngripen fan de plysje noch gjin effekt hân, neffens it rapport. De lêste tiid slute allinnich mar mear minsken harren by de protesten oan, politisy en in tal geastliken ek.