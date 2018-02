Stipe foar Fryslân as kultuerregio

De Nederlânske Raad voor Cultuur (RvC) besjocht opnij de wize wêrop’t de keunst en kultuer troch it Ryk stipe wurdt. It komt derop del dat it kultuerjild oars ferdield wurde moat en wol op in mear regionale skaal. It advysorgaan foar it regear wol yn ’e takomst mear erkenning en finansiering foar it kulturele oanbod yn ’e regio. Dêrom advisearret de RvC dat der ek in saneamde ‘Regionale kulturele ynfrastruktuer’ (RIS) komme moat. It belied is no te sterk nasjonaal oriïntearre (lês: rjochte op de Rânestêd) en rjochte op yndividuele ynstellings.

Neffens de Ried fan de Fryske Beweging is dat in geweldige kâns om no in Fryske kultuerregio te foarmjen en it Ryk in ‘bidbook’ te stjoeren mei winsken dy’t yn it kulturele fjild yn Fryslân libje. Neffens de Ried mei Fryslân net as in ‘oanhingsel’ fungearje fan in noardlik kultuerbelied, dat foaral útgiet fan de stêd Grins en dêr de ynstellings konsintrearret. Soks soe yn striid wêze mei it útgongspunt dat oansluting socht wurde moat by de identiteit. De Ried wiist op in inisjatyfútstel yn Provinsjale Steaten (13-12-2006) dat Fryslân sels oer syn eigen taal en kultuer gean moat.

Nei oanlieding fan in brief fan de Ried fan de Fryske Beweging oer it boppesteande dy’t troch de FFU (Feriening Frysk Underwiis) ferstjoerd is oan Provinsjale Steaten, hat de Steatefraksje fan 50PLUS ein ferline jier in moasje opsteld oer dat ûnderwerp. Dy moasje is oannommen yn Provinsjale Steaten op 20 desimber lêstlyn. Allinnich de fraksjes fan D66 en PVV wiene tsjin.

Yn in reaksje op de kultuerferkenning fan de RvC seit Deputearre Steaten tige wiis te wêzen mei de oanbefellings fan de ried en dat de gruttere oandacht foar ûntwikkelingen en plannen yn ’e regio allinne mar posityf útpakke kin foar de provinsje Fryslân. DS wiist derop dat Fryslân in hiel eigen kulturele dynamyk hat, wêryn’t benammen gearwurking tusken amateurs en profesjonals fan grut belang is. Projekten út de mienskip wei, mar fan grutte artistike kwaliteit, falle dêrby yn it each. DS seit dêrby dat de Fryske taal as ferbinende, fuortsterkjende en eigensinnige faktor yn alle kultueruterings in grutte rol spilet.

