Sterker plattelân troch bydrage foar fernijing

Der komt in regeling foar fernijingen yn de lânbou. De Provinsje lûkt der € 900.000 foar út. De regeling is foar boeren dy’t ynvestearje yn metoaden dy’t ek goed binne foar bygelyks de greidefûgel of it beheinen fan de útstjit fan fosfaat. Doel is om boerebedriuwen sterk te meitsjen foar de takomst en tagelyk natuer en miljeu te beskermjen. Boeren, ûndersikers en adviseurs kinne de stipe oanfreegje. De regeling is iepen fan 5 maart oant 8 juny dit jier.

Foar de regeling is mei-inoar € 1.650.000 beskikber. De Provinsje betellet dêr € 900.000 fan en € 750.000 komt fan Europa. De bydrage slút oan by de AgroAgenda Noard-Nederlân en de Beliedsbrief Duorsume Lânbou.

Drompel ferlege

De subsyzje is ûnderdiel fan it Europeeske subsydzjeprogramma Plattelânsûntwikkeling 2014 – 2020 (POP3). Dat stimulearret it fersterkjen fan it plattelân yn Noard-Nederlân. It giet om maatregel 8 ‘Gearwurking foar ynnovaasje yn it ramt fan Europeesk Ynnovaasje Partnerskip’. Mear ynformaasje stiet op www.snn.eu/subsidies/landbouw-pop3/provincie-fryslan.

Underfining learde dat de hichte fan it drompelbedrach foar POP3-oanfragen in barrière is foar belangstellenden. Om dy wei te nimmen is it drompelbedrach ferlege fan € 65.000 nei € 25.000. Dat fergruttet de kâns op mear yntsjinne projekten.