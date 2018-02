‘Steeds leuker’ is keazen ta Bêste Spirituele Boek 2018

Steeds leuker is keazen ta it Bêste Spirituele Boek fan 2018. Der binne mear as 15.000 stimmen útbrocht, wêrfan fierwei de measte op Steeds leuker fan Jelle Hermus.

It is de missy fan Jelle Hermus om Nederlân leuker, blider en leafdefoller te meitsjen, yn lytse praktyske stappen. Hy ynspirearret jiers goed sân miljoen minsken fia syn webside soChicken.nl, dêr’t it draait om brieden op in better en nofliker libben. Steeds leuker is syn earste boek. It kaam by ferskining fuort op plak twa yn de Bestseller Top 60, en stiet no al njoggen wike yn dy bestsellerlist.

“In libben dêr’t frijheid, blidens en betsjutting de boppetoan yn fiere: wa soe dêr ‘nee’ tsjin sizze? Lestiger wurdt it antwurd op de fraach hoe’t sa’n libben te ferwêzenlikjen is. Mar Jelle Hermus wit ried. Hy nimt de lêzer by de hân en noeget him mei in oansteklike loftigens út om strategysker te libjen en om iepen doarren net te mijen, mar se just te brûken om troch muorren hinne te rinnen.” – Oanbefelling fan it sjuerykomitee.

Steeds Leuker | Jelle Hermus | ISBN 9789021567068 | Kosmos Uitgevers | € 20,-

Oer de auteur

Jelle Hermus (Delft, 1986) is oprjochter fan it súksesfolle online platfoarm soChicken.nl. Dêr komme alle moannen goed 600.000 minsken te brieden op in leuker libben. Jelle wennet yn Delft tegearre mei syn freon Billy. Syn passys binne it ienfâldich en noflik meitsjen fan yngewikkelde dingen, reizgjen en brokkoly iten. Syn boek Steeds leuker is it hânboek nei in libben fol frijheid, blidens en betsjutting.