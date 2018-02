Spaanske fise-premier wol Puigdemont wol “slite”

“Jim binne jim bedriuwen, oerheidsorganen en wolfeart al kwyt. Is it dan echt sa slim om ek noch ien of oare Katalaan te sliten?” Dat frege de Spaanske fise-premier Soraya Sáenz de Santamaría ferline wike oan it Spaanske parlemint. De Katalaan dêr’t hja it oer hie, wie de Katalaanske presidint Carles Puigdemont.

Ferline wike woansdei sei it Spaanske parlemintslid Joan Tardà tsjin de fise-premier dat it tiid waard dat it Spaanske regear de autonomy fan Kataloanië werombrocht. Nei de ûnôfhinklikheidsferklearring hat it regear yn Madrid alle Katalaanske oerheidsorganisaasjes ûnder direkt bestjoer fan it nasjonale regear brocht. Tardà, sels in Katalaan, sei dat alle Katalanen lije ûnder de opheffing fan ‘e autonomy. It Katalaanske parlemint wol dat Puigdemont as presidint fan Kataloanië weromkomt, mar Madrid wegeret om dat ta te stean. Puigdemont moast mar “sliten wurde”, sa wie it betinken fan frou Sáenz de Santamaría.