Skrik op ‘e beurs: Dow Jones hurd ûnderút

De Dow Jones Index en de Nasdaq binne moandei hurd ûnderút gien. De Dow rekke 1175 punten of 4,6 persint kwyt. Dat is foar it lêst foarkommen yn 2008, oan it begjin fan de wrâldwide ekonomykrisis. De Dow Jones Index en de Nasdaq binne wichtige yndeksen op Wall Street.

Yn ‘e rin fan ‘e hannelsdei wie der sels efkes sprake fan in ferlies fan 6 persint (1500 punten). Dat is de slimste tebekgong dy’t Wall Street ea meimakke hat. Belizzers hawwe noed oer de ynflaasje en benammen oer rinteferhegings by de sintrale banken.

Yn ‘e rest fan ‘e wrâld wie it minder dramatysk as yn ‘e Feriene Steaten, mar de beurzen diene it oarsearne ek net bêst. De Nederlânske AEX-yndekst sakke mei 1,5 persint en is alle koertswinst fan 2018 wer kwyt.

Ien yndeks gie wol omheech: de VIX. Dy yndeks jildt as in ‘eangsttermometer’. Dy yndeks folget opsjes dêr’t belizzers nei útwike as hja benaud binne. De VIX wûn moandei mar leafst fyftich persint.