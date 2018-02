Skimerljocht makket dom

Rotten dy’t in protte tiid ferbringe yn rûmten mei swak ljocht, wurde dommer. Om’t harren dei-en-nachtritme dat fan minsken gâns beliket, leit it yn ‘e reden dat soks foar dyen net botte oars is.

It ûndersyk is útfierd troch Joel Soler, Alfred Robison, Lily Yan en Antonio Núñez fan de Amerikaanske universiteit fan Michigan. Hja hawwe in groep rotten fjouwer wike lang ferbliuwe litten yn in rûmte mei skimerljocht. In oare groep rotten ferbleau yn dy tiid yn in klearferljochte rûmte.

Yn de rotten dy’t yn ‘e skimer tahâlden hiene, wie nei dy fjouwer wike de hippocampus tritich persint lytser woarn. Dat is in part fan it brein dat ûnder oaren in rol spilet by it learen en ûnthâlden fan saken. By de rotten út de kontrôlegroep wie der fan sa’n efterútgong fan ‘e hippocampus gjin sprake. De rotten út ‘e skimergroep die it ek folle beroerder op in test mei rûmtlik ynsjoch. Foar it begjin fan it eksperimint skoarden se dêr folle better op. By de rotten út ‘e kontrôlegroep bleau de skoare ferlykber.

Neffens ûndersiker Núñez is it effekt fan ljocht sels op koarte termyn te mjitten. Rotten dy’t in pear oeren yn it tsjuster sitten hawwe, leare minder maklik en binne dingen fluch fergetten. Hy tink dat soks ek spilet as minsken dy’t út ‘e skouboarch komme harren auto net weromfine kinne.

It effekt fan is net bliuwend. Doe’t de ûndersikers de rotten út ‘e skimergroep fjouwer wike yn it ljochte keamer setten, kaam it lear- en ûnthâldfermogen wer werom.

De ûndersikers hawwe ek ûntdutsen hoe’t it komt dat ljocht sa’n ynfloed hat op it brein. Om funksjonearje te kinnen is de hippocampus in beskate peptide fanneden. Peptiden binne stofkes dy’t wat op aaiwiten lykje, mar in ienfâldiger struktuer hawwe. De peptiden dy’t de hippocampus fanneden is, wurde oanmakke yn in oar part fan it brein, de hypothalamus. De aktiviteit yn dat stikje fan it brein wurdt ôfremme as de eagen in skoft skimerljocht waarnimme. Undersykster Lily Yan tinkt dat de efterútgong fan it brein by minsken op jierren ek wolris feroarsake wurde kin troch min sicht.

In ferslach fan it ûndersyk is ferskynd yn it tydskrift Hippocampus. Klik hjir foar in gearfetting.