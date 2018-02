Senaat seit ja tsjin donorwet

De Earste Keamer hat tiisdei ynstimd mei it útstel fan D66-Twadde Keamerlid Pia Dykstra foar in nije donorwet. Neffens dy wet binne alle Nederlanners yn prinsipe orgaandonor. Wolle hja dat net, dan kinne se dat oanjaan. Yn in sintraal register wurdt byhâlden wat minsken wolle. Yn 2020 giet de nije wet yn.

It doel fan ‘e wet wie om it tal orgaandonors te fergrutsjen. Op it stuit is der in tekoart oan sokke donors. Dat makket dat minsken dy’t in orgaan hawwe moatte, lang op ‘e wachtlist steane en net komselden ûnnedich ferstjerre.

Minsken dy’t al oanjûn hawwe oft se wol of net orgaandonor wurde wolle (of foar in part, foar beskate organen), hoege dat net op ‘e nij troch te jaan. Harren kar bliuwt stean.

De kar dy’t minsken makke hawwe, jout úteinlik net de trochslach. As neibesteanden oannimlik meitsje kinne dat de ferstoarne eins gjin donor wêze woe, dan sille dokters gjin organen ferwiderje.