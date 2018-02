Sander Warmerdam hâldt op as kommissaris fan Omrop Fryslân

Sander Warmerdam, lid fan de Ried fan Kommissarissen fan Omrop Fryslân, hâldt op as kommissaris. Warmerdam is beneamd as haadredakteur fan de Leeuwarder Courant. Dy beneaming hat as gefolch dat er daliks syn wurk foar de Omrop delleit.

Jan Koster, direkteur fan Omrop Fryslân en Ton Baas, foarsitter fan de Ried fan Kommissarissen: “Wy tankje Warmerdam foar syn bydrage oan de Ried fan Kommissarissen en winskje him in soad sukses yn syn nije funksje.”