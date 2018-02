Ruud Lubbers ferstoarn

Ruud Lubbers is dea. De âld-premier is woansdei yn ‘e âldens fan 78 jier yn syn wenplak Rotterdam ferstoarn.

Lubbers wie fan 1982 oant 1994 premier fan Nederlân. Noch nea hie in premier sa lang sitten as hy. Lubbers regearre mei syn CDA mei sawol de VVD as de PvdA. Under syn regear kaam Nederlân út de ekonomyske krisis fan ‘e jierren tachtich. De besunigings dy’t dêrmei anneks wiene, makken him net populêr. Dochs soarge er altyd foar goede persoanlike ferhâldings mei oare partijen en mei de fakbûnen. It ferneamde Nederlânske poldermodel krige mei troch Lubbers syn wize fan omgean mei de sosjale partners ynternasjonaal bekendheid

Fan 2001 oant 2005 wie Lubbers hegekommissaris foar de flechtlingen by de Feriene Naasjes. Yn 2010 kaam er noch efkes yn it nijs, doe’t er as ynformateur by de foarming fan in nij regear ûndersocht oft in regear fan CDA, VVD en PVV mooglik wie.