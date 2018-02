Romantyske jûn yn it Frysk Museum

Woansdei 14 febrewaris organisearret it Frysk Museum in spesjale jûnsiepenstelling. Neist de reguliere iepeningstiden is it museum op Falentynsdei ekstra iepen fan 19.30 oant 21.30 oere. Besikers kinne de alternative werklikheden fan de krekt iepene útstalling Phantom Limb: art beyond Escher besjen. Yn Mata Hari: de mythe en het meisje kinne se it tragyske libbensferhaal van Margeretha Zelle ûntdekke. Se kinne op de foto gean yn in Mata Hari-photobooth om de jûn foar altyd fêst te lizzen en neisitte yn Café Thús. De earste fyftich besikers krije fergees in Falentynscocktail. By de romantyske jûns-iepenstelling jout in yntreebewiis tagong foar twa persoanen.