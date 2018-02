Rekôrkuiertocht foar kosmonauten einiget yn domper

De twa Russyske bemanningsleden fan it ynternasjonaal romtestasjon ISS hawwe in nij nasjonaal rekôr fêstige mei harren romtekuiertocht freed. Dat is fierder gjin reden foar in feestje, want de antenne dêr’t se oan wurkje moasten, stiet no ferkeard ôfsteld. Aleksandr Misoerkin en Anton Sjkaplerov wiene acht oeren en trettjin minuten bûten it ISS, seis minuten langer as it foarige Russyske rekôr út 2013. It rekôf fan de langste kuiertocht ea is yn hannen fan de Amerikanen. Dy duorre hast njoggen oeren.

De kuiertocht fan de twa kosmonauten hie eins 6,5 oere duorje moatten, mar rûn út trochdat de antenne net goed úttearde. Doe’t dat úteinlik dochs slagge, die bliken dat er yn in ferkearde hoeke rjochte stie. “Hawwe wy sakrekt ús tiid fergriemd?, frege ien fan de twa astronauten doe oan de Russyske flechtlieding. “Dat sykje wy noch út”, antwurde dy. Neffens de Amerikaanske romtefeartorganisaasje NASA wurket de antenne goed. Hy wurdt brûkt foar de kommunikaasje tusken de Russyske flechtlieding by Moskou en it ISS.