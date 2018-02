Rapport KNAW: nei in Nederlânsk taalbelied?

Moatte wy wat dwaan oan de opmars fan it Ingelsk yn it Nederlânsk, en ús mear op oare talen rjochtsje? Wat binne de gefolgen fan de Brútstap foar it taalbelied yn Europa?

Hoe bliuwt de breanedige kommunikaasje mooglik mei alle ekspats, ymmigranten, flechtlingen en hoe gean sektoaren as de soarch, it bedriuwslibben, ûnderwiis en rjochtspraak om mei talen en meartaligens? En wat dogge wy yn Nederlân mei strjittaal, streektalen, dialekten, foarmen fan taalgebrûk mei in hiel eigen dynamyk?

Al dy fragen meitsje de needsaak fan in breed droegen Nederlânsk taalbelied pynlik sichtber. Yn it rapport Talen voor Nederland jout de KNAW (Keninklike Nederlânske Akademy fan Wittenskippen) in foarset yn ’e diskusje dêroer. Op 5 febrewaris waard yn de iepenbiere biblioteek yn Amsterdam troch de KNAW in lêzing oer dat ûnderwerp holden. Sprekkers wiene Pieter Muysken, foarsitter fan de kommisje Talen voor Nederland en heechlearaar algemiene taalwittenskip oan de Radboud Universiteit Nimwegen, en Margot van Mulken, heechlearaar ynternasjonale bedriuwskommunikaasje oan deselde universiteit. Der waarden koarte stellingen presintearre út ferskate maatskiplike sektoaren wei, en der wiene diskusjes mei de seal oer in Nederlânsk taalbelied.

It folsleine KNAW-rapport en in Ingelske gearfetting kinne as pdf delhelle wurde.