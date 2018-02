Puigdemont wol steedhâlder yn Barcelona

Carles Puigdemont wol wer beëdige wurde ta presidint fan Kataloanië, mar dat sil net slagje. Puigdemont ferbliuwt yn it Belzelân en as er Kataloanië yn komt, wurdt er troch de Spaanske plysje arrestearje. Dêrom wol er dat in steedhâlder yn syn namme yn Barcelona regearret.

Eins woe Puigdemont út Brussel wei syn taak ferfolje, mar dêr joech de heechste Spaanske rjochter gjin tastimming foar. Puigdemont wol dêrom in ‘gearkomste fan folksfertsjinwurdigers’ gearroppe, besteande út wichtige Katalaanske politisy. Hja soene Puigdemont symboalysk de eed ôfnimme. Dêrnei soe it Katalaanske parlemint in oar as offisjele presidint fan Kataloanië beneame.