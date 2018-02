Provinsjes wolle grutte projekten yn Waadgebiet

Noard-Hollân, Grinslân en Fryslân hawwe it Mearjierreprogrammma (MJP) Ynvestearringsramt fêststeld. Dat jout de mooglikheid om grutte en mearjierrige projekten en programma’s yn it Waadgebied te realisearjen. Dêrfoar is earder it Ynvestearringsramt Waadgebied (IKW) fêststeld. Sintraal doel dêrfan is it duorsumer meitsjen fan de ekonomy en it fuortsterkjen fan de ekologyske kwaliteiten fan it Waadgebied. Mei it IKW is beliedsmjittich romte makke foar dy projekten en programma’s. It giet om projekten yn de tema’s Waadsee, havenûntwikkeling en natuerferbettering, it fuortsterkjen en oan ’e man bringen fan it wrâlderfgoed, fitale kust en Ofslútdyk, Eems-Dollardgebiet yn balâns en eilannen op eigen krêft.

Regyteam

No’t it mearjierreprogramma fêststeld is, sil yn de kommende tiid fierdere gearwurking mei in breed ferskaat oan organisaasjes socht wurde. Dat om te sjen oft de inisjativen dy’t yn byld binne, mei-inoar fierder brocht wurde kinne. Foar it programmearjen, stimulearjen en wêr’t dat nedich is, stypjen fan projektinisjativen is der in regyteam. Dat team bewekket ek de fuortgong fan dy inisjativen. It regyteam wurdt troch opjefteteams stipe. Dat om inisjativen safier te krijen dat se ek werklik op ‘e tiid útfierd wurde kinne.

Waadfûns

De projekten út it MJP kinne foar in part út it Waadfûns (WF) finansiere wurde. Dat in projekt yn it MJP ûnderbrocht is, betsjut noch net dat it ek troch it Waadfûns dutsen wurdt. De rol fan it beoardieljen fan dy projektoanfragen leit by it WF. Dat is in selsstannige beoardieling. Dy stiet los fan it Ynvestearringsramt. De oanfragen sille yn de regels fan it WF passe moatte. Yn de programmearringsfaze fan it Ynvestearringsramt hat it WF in ynformearjende en advisearjende rol, likegoed foar regy- en opjefteteams as foar inisjatyfnimmers.