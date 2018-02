Priisfraach Súdwest-Fryslân: de winnende stikken

Yn ús berjocht Doarpskrante It Nijslân fan Nijlân wint priis bêste Frysktalige stik‎ (hjoed ek op It Nijs) waarden de trije winners neamd fan de priisfraach foar redaksjes fan doarps- wyk- en stedskranten dy’t útskreaun wie troch de gemeente Súwest-Fryslân. Hjirûnder binne de ynstjoeringen fan de winners te lêzen. (redaksje It Nijs)

Tsjinslach en noch in meifallerke – 1e priis (út It Nijslân fan Nijlân)

De earste dampartij yn de nije kompetysje rûn foar my op hielendal neat út. It is net sa slim as jo der yn in moai spul ôffeegd wurde, mar dat is it wol as jo it ferlies hielendal oan josels te tankjen hawwe. Sa gie dat dus mei my en ik hie sûnder dat no sa bot merke te litten dy jûns ynwindich goed de smoar yn.

Gelokkich kin ik werom nei hûs noch moai efkes de holle leech fytse. It is krekt sa’n eintsje dêrfoar: fan Skearnegoutum nei Nijlân. Ik wie noch mar kwealik bûten it earstneamde doarp doe’t ik in ein op dyk lizzen seach. Yn earste ynstânsje fytste ik troch, mar dochs kearde ik om en fytste werom nei it ferkearsslachtoffer. Yn it tsjuster seach ik dat it in jerke wie en ik fielde dat in knap eintsje ein wie en dat er suver noch wat waarmte útstriele. Ik stie der noch wat mei dy ein yn ‘e hannen en wist earst net rjocht wat te dwaan: mei nimme of lizze litte. By eintsjebeslút stoppe ik de ein yn de fytstas, stapte wer op en fytste dochs wol foldien mei de fynst, dy’t no mei nei Nijân ta gie.

Thús helle ik it damboekje en sa út de oare tas en sette de fyts yn it hok. Oan de frou fertelde ik de wederwarichheden fan dy jûn: ferlies en in moaie deade jerke. De oare moarns fytste ik om in oere as tsien nei Snits. Gjin tel oan de ein tocht. Dy hie by syn libben ek net tinke kinne dat er dea noch sa’n reis meitsje soe. Mar sa ik sei: Ik wie dy hiele ein fergetten.

By Ysbrechtum hearde ik ynienen kwêk, kwêk, kwêk. “Ferhip myn ein sit noch yn de fytstas, mar dy kin dochs net mear lûd jaan?” Nee dat koe net, mar ik seach noch wol efkes foar de wissichheid yn de fytstas. It kwêken wie fan in Ysbrechtumer ein.. It jerkje gong mei nei Snits en hy krige letter noch selskip fan in makriel en in stik tsiis.

Thús ha ik him strûpt en fierder ta makke. Ien nacht yn de pikel en de deis dêrnei die bliken dat it ein wie mei noch net sa’n soad fleanoeren. Hy wie nammentlik hearlik sêft en soppich, gjin taai triedsje fleis oan te finen. In echt meifallerke dus en dat ferlies bin ik hast wer fergetten.

CK

Wintermich… sierlike dûnsmich – 2e priis (út Bulte Nijs fan Koudum, 14 febrewaris 2017)

Mid febrewaris. It is winter. Snie yn ‘e blikke. Snieklokjes bingelje yn ‘e wyn. Twa giele ayttablomkes (winterakoniet) binne noch ticht. De sinne skynt. Blau is de winterloft. Op ’t paad teit de snie. Boppe de roazestrûkjes dûnset in ploech miggen. Oan ien tried wei sirkelje se achterinoar troch de loft. Wol 20 sa skat ik. Fierderop by de bjirk ek in groepke. As ik ien besykje te folgjen slagget dat mar eefkes. Sa fluch sa wif, sa linich, sa hastich. It is net by te hâlden en it giet wol in healoere troch. Eefkes letter sit der in spantsje op it rút. It binne wintermiggen (Wol 8 soarten yn ús lân). Dy binne warber om dizze tiid fan’t jier, as it waar it talit. Alle miggen ha in sûchsnút. Se libje fan plantesappen, sa as nektar. Neffens de boekjes stekke wintermiggen net.(?) Se lykje op langpoatmiggen, mar ek op stekmiggen (neefkes). Dy kinne mei de snút stekke en sûchje (bloed). Dat is lestich en gefaarlik. Tink mar oan de malariamich. Platsleine wintermiggen kinne opstjoerd wurde nei de Universiteit fan Wageningen. Dêr wurdt útsocht oft it wol of net om in (gefaarlike) stekmich giet. Myn miggen binne ynienen ferdwûn as de sinne sakket.

Pier Zijlstra

Fakânsje thús – 3e priis (út De Sylboade fan Heech)

Reizgje is foar my net fakânsje, it is faaks ôfsjen, betiid út bêd, mei koffers seule, libje út ‘e koffer, oeren opteard yn fleantúch en bus sitte… Hawar net eamelje, je dogge it jinsels oan, mar it is altyd wer it aventoer dat lokt… En je wurde der earmer en riker fan… Mar simmers, de moaiste tiid fan ’t jier bin ik it leafste thús, as de tún op syn moaist is, mei dêryn ek nochris in ferskaad oan ‘wylde’ bisten. Fakânsje hâlde doch ik thús… fan bêd ôfkomme wannear’t je wolle, in bytsje lanterfanterje, lekker in boek lêze yn’t skaad fan in beam of gewoan yn ’e stoel in bytsje deidreame yn myn eigen paradyske.

Myn paradyske

De dei wurdt wekker

fûgels sjonge

wolken jeie

troch de loft

in sinnestriel

kleurt blommen

in bij op wei

nei huning

in flinter dûnsjend

op ‘e wyn

Mosken tsjilpe

om ‘n kromke bôle

in klyster baait

yn ‘t fûgelbad

in kat ferskûle

tusken struken

mieren myn terras

ferrinnewearje

slakken frette

oan myn planten

Sa moai

dat libben

yn myn paradyske

gedicht fan Mariet Swart