Presintaasjes en priisútrikking Hackathon ROF

Fan 7 oant en mei 9 febrewaris hâlde de opliedingen Communication & Multimedia Design (CMD) en Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool in saneamde hackathon. Se ûntwikkelje dan yn workshopeftige kolleezjes ynnovative multymediale konsepten foar de ferkearsproblematyk yn Fryslân. Dat bart yn opdracht fan it Regionaal Orgaan ferkearsfeilichheid Fryslân (ROF).

Oanlieding foar dy gearwurking is in fraach dy’t it ROF dwaande hâldt: hoe kinne Virtual Reality, Mixed Reality en Augmented Reality in rol spylje foar de ferkearsfeilichheid? Sawat 40 studinten sille dêrmei oan ‘e slach.

De úteinlike prototypen en konsepten wurde freedtemiddei troch de studinten presintearre yn it Provinsjehûs. Deputearre Poepjes jout de ôftraap. In saakkundige sjuery kiest út de teams in winner. De priisútrikking is om likernôch 15.00 oere.