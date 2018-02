Oxfam: ûnôfhinklik ûndersyk nei misbrûk yn eigen organisaasje

Oxfam International lit in ûnôfhinklik ûndersyk dwaan nei gefallen fan seksueel misbrûk en min hâlden en dragen yn de eigen organisaasje. De kommisje sil ôfhannele gefallen fan seksuele misstannen ek op ’e nij tsjin it ljocht hâlde. Oanlieding foar it ûndersyk binne berjochten oer seksfeesten dy’t organisearre waarden troch Oxfam-meiwurkers, dêr’t daaks wol minderjierrige prostituees by wiene. Nei’t sein wurdt waarden dy feesten holden mei de huminatêre misje yn Haïty nei de ierdskodding fan 2010.

“Wat der yn en nei Haïty barde hat Oxfam’s namme slim fersmoarge”, seit de direkteur fan Oxfam International. “It sil ús noch jierren efterfolgje, en terjochte. Wy biede ús ekskús oan foar alles dat der bard is. Mar dat is net genôch. Dêrom lansearje wy hjoed in grutskalich ûndersyk en in wiidweidich pakket oan maatregels om it ferkeard hanneljen oan te pakken.”

De Nederlânske ôfdieling Oxfam Novib, eartiids net oanwêzich yn Haïty, skammet him foar wat der nei bûten kaam is. “Wy stean foar de kwetsberste bern, froulju en manlju yn de dreechste omstannichheden en wy moatte harren de maksimale beskerming biede”, seit direkteur Farah Karimi fan Oxfam Novib yn in ferklearring. “Dat Oxfam yn ferskate gefallen tekoartsketten is om dy beskerming te bieden en meiwurkers har sa misdroegen hawwe, is net te ferjaan en wy sille dy minsken út ús organisaasje banne.”

Sûnt ferline wike de berjochten oer misbrûk nei bûten kamen, seine hûnderten leden fan Oxfam Novib harren lidmaatskip op. Hoewol’t de Nederlânske tûke fan Oxfam dus gjin personiel levere foar de misjes, is yn 2010 fia giro 555 wol jild ophelle foar Haïty, dat foar in part by de misje fan Oxfam Grut-Brittannië terjochte kaam. De plakferfangend direkteur fan de Britske tûke fan helporganisaasje Oxfam stapte fanwege it prostitúsjeskandaal yn Haïty op.