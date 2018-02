Oprjochting Tinksportkolleksjesintrum Tresoar

Tresoar, Frysk histoarysk en letterkundich sintrum, set yn 2018 útein mei it Tinksportkolleksjesintrum Tresoar. De fjouwer tinksporten skaken, bridge, go en damjen (wêrûnder Frysk damjen) binne yn it Tinksportkolleksjesintrum fertsjintwurdige. Yn it lanlik netwurk fan iepenbiere biblioteken mei wittenskiplike stipefunksje hat Tresoar al in stikmannich jierren it swiertepunt Tinksporten, benammen op it mêd fan dam- en skaakboeken.

Mei de oprjochting fan it Tinksportkolleksjesintrum wol Tresoar de belangstelling foar tinksporten stimulearje en it gebrûk fan de kolleksje foar maatskiplike en wittenskiplike doelen fuortsterkje. Fierder wurdt tocht oan it organisearjen fan in grut ynternasjonaal tinksportevenemint yn Ljouwert yn 2020 fan de fjouwer neamde tinksporten. It tinksportkolleksjesintrum wurdt opset as in netwurkorganisaasje dy’t as ekosysteem binnen de tinksportwrâld ferbining mei partners sykje wol. Der wurdt wurke oan it fergrutsjen en ferstevigjen fan de nasjonale en ynternasjonale netwurken op it mêd fan tinksporten en it garjen fan sponsorjilden om de doelen fan it sintrum útfiere te kinnen.

De kolleksje fan it nije sintrum wurdt ûnder de namme ‘Tinksportkolleksje Nederlân, Tresoar’ oan it publyk beskikber steld. Yn 2017 is in belangrike oanwinst op it mêd fan bridge krige. De Universiteit van Amsterdam hat mei ynstimming fan de Stichting Herman Filarski, dy’t oprjochte is ta befoardering fan de bridgekolleksje Nederlân, syn bridgekolleksjes, dy’t oant foar koart by de UvA bewarre waarden, nei Tresoar oerbrocht. It giet om skinkingen fan bridgesamlers Jac Fuchs en Bob van de Velde, dy’t ek syn skaaksamling oan Tresoar oerdroegen hat. Tresoar kriget dêrmei de foar safier bekend grutste bridgekolleksje yn de wrâld dy’t iepenbier is, yn ’e hûs. Fierder wurdt oansluting socht by biblioteken of organisaasjes dy’t nasjonaal en ynternasjonaal in belangrike kolleksje op it mêd fan de tinksporten hawwe.

It Tinksportkolleksjesintrum Tresoar wurdt bystien troch in stjoergroep, besteande út in saakkundige fan elke tinksport. De leden binne Bob van de Velde (bridge), Liuwe Westra (damjen), Theo van Ees (go), Remco Heite (skaken). De stjoergroep stipet by de oanskaf fan ynternasjonale literatuer op it mêd fan de fjouwer tinksporten en in opfoljen fan hiaten yn de histoaryske kolleksje. De leden binne ek de kontaktpersoanen dy’t mei de respektyflike organisaasjes fan harren tinksport yn ferbining stean en aktiviteiten inisjearje kinne.