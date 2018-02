Noard-Friezen easkje eigen kulturele stifting

Der moat in stifting komme dy’t alle jierren in fêst, grut bedrach kriget om aktiviteiten op it mêd fan Fryske taal en kultuer te stypjen. Dêr hat it Friesengremium, de fêste kommisje foar Fryske saken fan it parlemint fan Sleeswyk-Holstein, him ferline wike foar útsprutsen.

De Noard-Friezen yn de noardlike Dútske dielsteat Sleeswyk-Holstein stribje al sûnt begjin jierren njoggentich nei sa’n stifting. It besteande systeem mei projektsubsydzjes makket it belied foar de Fryske taal en kultuer te fersnipele. De Sinty en Roma yn Sleeswyk-Holstein en de Sorben yn it easten fan Dútslân hawwe al sa’n stifting. Yn 2014 hie it doetiidske regear fan Sleeswyk-Holstein him al foar in Fryske fariant útsprutsen. Der soe dan lykwols earst in formele stifting mei foldwaande kapitaal komme moatte. Dat soe yn de rin fan in jier of fiif opboud wurde út de kânsspulynkomsten fan ‘e oerheid.

“Fansels is der wat geduld nedich”, seit Ilse Johanna Christiansen, foarsitster fan de Fryske Rie yn Noard-Fryslân. “Mar der is ljocht oan ‘e ein fan ‘e tunnel te sjen.”

It is de earste kear nei de ferkiezings dat de Fryske parlemintskommisje yn Sleeswyk-Holstein gearkomt. Yn de kommisje sitte njonken leden fan de ferskate politike partijen ek fertsjintwurdigers fan Fryske organisaasjes. De kommisje stiet ûnder foarsitterskip fan parlemintsfoarsitter Klaus Schlie.